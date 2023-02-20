Japhet Sery Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Japhet Sery Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Japhet Sery Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Japhet Sery Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Japhet Sery Larsen 10 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka,Fildişi Sahili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Japhet Sery Larsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Japhet Sery Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Japhet Sery Larsen'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Japhet Sery Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Japhet Sery Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Japhet Sery Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Japhet Sery Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland

2 Temmuz 2019 yılında Brentford B

30 Haziran 2020 yılında Midtjylland

1 Ağustos 2021 yılında Brann

2 Şubat 2022 yılında Bodø/Glimt

27 Ocak 2023 yılında Brann

Japhet Sery Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Japhet Sery Larsen şuan SK Brann takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Japhet Sery Larsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Christianshavns IK, Kjöbenhavns BK, Boldklubben af 1893, Lyngby BK, FC Midtjylland

Danimarka U21 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.