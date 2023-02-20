Filip Ronningen Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ronningen Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Ronningen Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Ronningen Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Ronningen Jorgensen 27 Mayıs 2002 tarihinde Kragerø şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Filip Rønningen Jørgensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Ronningen Jorgensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Filip Ronningen Jorgensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 27 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Ronningen Jorgensen'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Ronningen Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Ronningen Jorgensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Ronningen Jorgensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Ronningen Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Odds BK II

27 Şubat 2020 yılında Odds BK

Filip Ronningen Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Ronningen Jorgensen şuan Odds BK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Ronningen Jorgensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kragerø IF

Norveç U20 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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