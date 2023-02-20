Henrik Robstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Robstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henrik Robstad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henrik Robstad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henrik Robstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Robstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henrik Robstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Robstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Robstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Robstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Robstad 12 Mayıs 1991 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Robstad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eriksson Management Scandic yapmaktadır. Henrik Robstad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 13 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Henrik Robstad'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henrik Robstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Robstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Henrik Robstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Robstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Vindbjart FK

29 Ocak 2014 yılında FK Jerv

13 Ocak 2016 yılında IK Start

Henrik Robstad kimdir

Henrik Robstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Robstad şuan IK Start takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Henrik Robstad nereli

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