Jack Lahne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Lahne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Lahne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jack Lahne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jack Lahne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Lahne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Lahne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Lahne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Lahne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Lahne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Lahne 24 Ekim 2001 tarihinde Lusaka şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsveç,Zambiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Lahne Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Jack Lahne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Lahne'nin IK Start ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Lahne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jacklahne/

Jack Lahne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Lahne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jack Lahne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Lahne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında IF Bromma U19

17 Haziran 2017 yılında Brommapojkarna

1 Şubat 2019 yılında Amiens SC U19

3 Nisan 2019 yılında Brommapojkarna

4 Nisan 2019 yılında AIK

30 Haziran 2019 yılında Brommapojkarna

1 Temmuz 2019 yılında Amiens SC

28 Şubat 2020 yılında Örebro SK

31 Temmuz 2020 yılında Amiens SC

5 Mart 2021 yılında Häcken

30 Haziran 2021 yılında Amiens SC

25 Şubat 2022 yılında Botev Plovdiv

30 Haziran 2022 yılında Amiens SC

23 Temmuz 2022 yılında Újpest FC

12 Şubat 2023 yılında Amiens SC

13 Şubat 2023 yılında IK Start

31 Aralık 2023 yılında Amiens SC

Jack Lahne kimdir

Jack Lahne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Lahne şuan IK Start takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna (-2017)

Jack Lahne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jack Lahne nereli

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