Salim Nkubiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Nkubiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Nkubiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Nkubiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Nkubiri 29 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Salim Frederick Nkubiri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Nkubiri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Salim Nkubiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Salim Nkubiri'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Salim Nkubiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Nkubiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salim Nkubiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Nkubiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında IFK Haninge U17

1 Ocak 2021 yılında AIK U17

1 Ocak 2022 yılında AIK U19

15 Ağustos 2022 yılında IK Start

Salim Nkubiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Nkubiri şuan IK Start takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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IFK Haninge (?-2017), Nacka FC (2017-2018), IFK Haninge (2018-2020), AIK Solna (2021-2022)

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