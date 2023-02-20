Herman Seierstad Johnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Seierstad Johnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Seierstad Johnsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Seierstad Johnsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Seierstad Johnsen 4 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Seierstad Johnsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Herman Seierstad Johnsen'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Herman Seierstad Johnsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herman Seierstad Johnsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herman Seierstad Johnsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Seierstad Johnsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında IK Start II

7 Aralık 2022 yılında IK Start

Herman Seierstad Johnsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Seierstad Johnsen şuan IK Start takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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