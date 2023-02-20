Luc Mares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luc Mares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luc Mares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luc Mares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luc Mares 3 Ekim 1996 tarihinde Maastricht şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Luc Katja Anne Mares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luc Mares Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Luc Mares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luc Mares'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Luc Mares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luc Mares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luc Mares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luc Mares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Fortuna U19

1 Temmuz 2015 yılında Fortuna Sittard

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2018 yılında MVV Maastricht

14 Temmuz 2021 yılında IK Start

Luc Mares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luc Mares şuan IK Start takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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