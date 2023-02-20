Bjarni Mark Antonsson Duffield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarni Mark Antonsson Duffield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjarni Mark Antonsson Duffield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjarni Mark Antonsson Duffield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjarni Mark Antonsson Duffield 27 Aralık 1995 tarihinde Fjallabyggð şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjarni Mark Antonsson Duffield Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Bjarni Mark Antonsson Duffield, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bjarni Mark Antonsson Duffield'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bjarni Mark Antonsson Duffield Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjarni Mark Antonsson Duffield isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjarni Mark Antonsson Duffield Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjarni Mark Antonsson Duffield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında KA Akureyri

8 Mayıs 2015 yılında Fjardabyggd

31 Aralık 2015 yılında KA Akureyri

17 Mart 2016 yılında Kristianstad FC

6 Nisan 2018 yılında KA Akureyri

22 Ocak 2019 yılında Brage

15 Ocak 2022 yılında IK Start

Bjarni Mark Antonsson Duffield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjarni Mark Antonsson Duffield şuan IK Start takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bjarni Mark Antonsson Duffield Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Knattspyrnufélag Fjallabyggðar (-2011), KA Akureyri (2011-2013)

İzlanda takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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