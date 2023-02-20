Fabian Ostigard Ness kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Ostigard Ness Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Ostigard Ness adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Ostigard Ness Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Ostigard Ness 15 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Fabian Østigård Ness şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Ostigard Ness Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Fabian Ostigard Ness, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fabian Ostigard Ness'nin IK Start ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabian Ostigard Ness Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabian Ostigard Ness isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Ostigard Ness Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Ostigard Ness futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2013 yılında Strömmen IF II

17 Mart 2016 yılında Grorud IL

1 Şubat 2023 yılında IK Start

Fabian Ostigard Ness Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Ostigard Ness şuan IK Start takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Fabian Ostigard Ness Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U20 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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