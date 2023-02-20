Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Strannegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Strannegard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Strannegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Strannegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Strannegard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Strannegard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Strannegard 29 Nisan 2002 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Tom Henning Strannegård şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Strannegard Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Tom Strannegard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tom Strannegard'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Tom Strannegard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Strannegard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Strannegard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Strannegard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında AIK U19

8 Ocak 2020 yılında AIK

2 Eylül 2021 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2021 yılında AIK

1 Ağustos 2022 yılında IK Start

31 Aralık 2022 yılında AIK

8 Ocak 2023 yılında IK Start

Tom Strannegard kimdir

Tom Strannegard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Strannegard şuan IK Start takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AIK Solna (-2019)

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Tom Strannegard nereli

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