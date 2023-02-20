Emil Gronn Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Gronn Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Gronn Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Gronn Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Gronn Pedersen 9 Şubat 1998 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Emil Grønn Pedersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Gronn Pedersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fraser Sport Management yapmaktadır. Emil Gronn Pedersen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 29 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Gronn Pedersen'nin IK Start ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emil Gronn Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Gronn Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Gronn Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Gronn Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Donn

7 Eylül 2016 yılında Vindbjart FK

27 Ağustos 2018 yılında Frigg Oslo FK

19 Haziran 2019 yılında Vindbjart FK

29 Nisan 2021 yılında IK Start

16 Ağustos 2021 yılında Flöy

31 Aralık 2021 yılında IK Start

31 Mart 2022 yılında Flöy

31 Aralık 2022 yılında IK Start

Emil Gronn Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Gronn Pedersen şuan IK Start takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Lillestrøm SK (2011-2012), IK Start (2012-2013), IK Gimletroll (2013-2015)

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