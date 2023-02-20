Eirik Schulze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Schulze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Schulze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Schulze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Schulze 7 Ocak 1993 tarihinde Mandal şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Eirik Wilberg Schulze şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Schulze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Eirik Schulze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Eirik Schulze'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eirik Schulze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Schulze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eirik Schulze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Schulze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2011 yılında Viking FK

25 Şubat 2014 yılında Strømmen IF

13 Ocak 2016 yılında Sandnes Ulf

28 Ocak 2017 yılında Sogndal IL

28 Ocak 2020 yılında IK Start

Eirik Schulze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Schulze şuan IK Start takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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