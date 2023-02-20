Vito Wormgoor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Wormgoor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vito Wormgoor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vito Wormgoor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vito Wormgoor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Wormgoor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vito Wormgoor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Wormgoor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vito Wormgoor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vito Wormgoor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vito Wormgoor 16 Kasım 1988 tarihinde Leersum şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Vita Nova Wormgoor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vito Wormgoor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Vito Wormgoor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vito Wormgoor'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vito Wormgoor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/officialvitowormgoor/

Vito Wormgoor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vito Wormgoor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vito Wormgoor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vito Wormgoor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında DOVO

1 Temmuz 2006 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2007 yılında Ajax U21

1 Ağustos 2008 yılında Utrecht

1 Temmuz 2009 yılında De Graafschap

30 Haziran 2010 yılında Utrecht

1 Temmuz 2010 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2012 yılında ADO Den Haag

1 Ağustos 2016 yılında Aalesund

1 Ocak 2017 yılında Brann

1 Ocak 2020 yılında Columbus Crew

15 Ocak 2022 yılında IK Start

Vito Wormgoor kimdir

Vito Wormgoor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vito Wormgoor şuan IK Start takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HDS Leersum, DOVO (2000-2005), Ajax (2006-2007)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vito Wormgoor nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Eskil Topland Duesund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eskil Topland Duesund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eskil Topland Duesund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eskil Topland Duesund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kayden Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kayden Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bendik Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendik Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bendik Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendik Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Sweat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Sweat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Sweat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Sweat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!