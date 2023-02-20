Vito Wormgoor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Wormgoor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vito Wormgoor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vito Wormgoor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vito Wormgoor 16 Kasım 1988 tarihinde Leersum şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Vita Nova Wormgoor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vito Wormgoor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Vito Wormgoor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vito Wormgoor'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vito Wormgoor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/officialvitowormgoor/

Vito Wormgoor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vito Wormgoor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vito Wormgoor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vito Wormgoor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında DOVO

1 Temmuz 2006 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2007 yılında Ajax U21

1 Ağustos 2008 yılında Utrecht

1 Temmuz 2009 yılında De Graafschap

30 Haziran 2010 yılında Utrecht

1 Temmuz 2010 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2012 yılında ADO Den Haag

1 Ağustos 2016 yılında Aalesund

1 Ocak 2017 yılında Brann

1 Ocak 2020 yılında Columbus Crew

15 Ocak 2022 yılında IK Start

Vito Wormgoor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vito Wormgoor şuan IK Start takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

HDS Leersum, DOVO (2000-2005), Ajax (2006-2007)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.