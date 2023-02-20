Alagie Sanyang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alagie Sanyang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alagie Sanyang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alagie Sanyang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alagie Sanyang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alagie Sanyang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alagie Sanyang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alagie Sanyang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alagie Sanyang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alagie Sanyang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alagie Sanyang 11 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gambiya,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alagie Sanyang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Alagie Sanyang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alagie Sanyang'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alagie Sanyang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alagie Sanyang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Alagie Sanyang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alagie Sanyang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2013 yılında Tönsberg

13 Ocak 2017 yılında Asker

29 Ocak 2019 yılında Moss FK

20 Ocak 2020 yılında KFUM Oslo

8 Ocak 2022 yılında IK Start

Alagie Sanyang kimdir

Alagie Sanyang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alagie Sanyang şuan IK Start takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Teie IF (-04/2013)

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Alagie Sanyang nereli

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