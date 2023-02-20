Mathias Grundetjern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Grundetjern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Grundetjern adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Grundetjern Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Grundetjern 25 Temmuz 2000 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Grundetjern Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mathias Grundetjern, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Grundetjern'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathias Grundetjern Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Grundetjern isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Grundetjern Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Grundetjern futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Flöy

16 Şubat 2022 yılında IK Start

Mathias Grundetjern Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Grundetjern şuan IK Start takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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