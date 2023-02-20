Mark Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Jensen 22 Kasım 1996 tarihinde København şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mark Fabricius Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Jensen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Stars Consulting yapmaktadır. Mark Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Jensen'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Akademisk U19

1 Temmuz 2015 yılında Akademisk BK

29 Ocak 2019 yılında Florö SK

8 Eylül 2020 yılında Asane Fotball

8 Mart 2022 yılında IK Start

Mark Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Jensen şuan IK Start takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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