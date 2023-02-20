Jon Helge Tveita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Helge Tveita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Helge Tveita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Helge Tveita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Helge Tveita 22 Ekim 1992 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jon-Helge Ødegård Tveita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Helge Tveita Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon Helge Tveita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jon Helge Tveita'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Helge Tveita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Helge Tveita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Helge Tveita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Helge Tveita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Viking FK

2 Nisan 2013 yılında Bryne FK

31 Aralık 2013 yılında Viking FK

1 Ocak 2014 yılında Bryne FK

1 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

3 Şubat 2020 yılında Brann

1 Ağustos 2021 yılında IK Start

Jon Helge Tveita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Helge Tveita şuan IK Start takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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