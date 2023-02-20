Jasper Silva Torkildsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasper Silva Torkildsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasper Silva Torkildsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasper Silva Torkildsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasper Silva Torkildsen 21 Aralık 2003 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasper Silva Torkildsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Jasper Silva Torkildsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jasper Silva Torkildsen'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Jasper Silva Torkildsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasper Silva Torkildsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasper Silva Torkildsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasper Silva Torkildsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2021 yılında IK Start

Jasper Silva Torkildsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasper Silva Torkildsen şuan IK Start takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jasper Silva Torkildsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vigør, IK Start

Norveç U20 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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