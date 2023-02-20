Emir Derviskadic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Derviskadic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Derviskadic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Derviskadic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Derviskadic 7 Haziran 2004 tarihinde Fredrikstad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Derviskadic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Emir Derviskadic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Emir Derviskadic'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emir Derviskadic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Derviskadic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Derviskadic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Derviskadic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sarpsborg 08 II

31 Ağustos 2021 yılında IK Start

Emir Derviskadic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Derviskadic şuan IK Start takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emir Derviskadic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sparta Sarpsborg (2015-2018), Sarpsborg 08 FF (2018-2021)

Bosna-Hersek U17 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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