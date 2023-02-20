Zakaria Sawo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Sawo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Sawo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Sawo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Sawo 11 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç,Gambiya uyrukludur.Gerçek adı da Zakaria Sarjo Sawo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Sawo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Zakaria Sawo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Start futbol takımında oynamaktadır. IK Start takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Sawo'nin IK Start ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Sawo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Sawo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Sawo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Sawo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında BoIS U19

1 Ocak 2018 yılında BK Olympic

1 Ağustos 2018 yılında FC Rosengård

23 Ocak 2021 yılında Oskarshamns AIK

2 Ağustos 2022 yılında IK Start

Zakaria Sawo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Sawo şuan IK Start takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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