İsak Gabriel Skotheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Gabriel Skotheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Gabriel Skotheim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Gabriel Skotheim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Gabriel Skotheim 9 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Gabriel Skotheim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsak Gabriel Skotheim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 14 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. İsak Gabriel Skotheim'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İsak Gabriel Skotheim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsak Gabriel Skotheim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsak Gabriel Skotheim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Gabriel Skotheim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2018 yılında IL Hødd

İsak Gabriel Skotheim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Gabriel Skotheim şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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