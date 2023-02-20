Andreas Hofset Televik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Hofset Televik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Hofset Televik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Hofset Televik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Hofset Televik 18 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Hofset Televik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Hofset Televik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Hofset Televik'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Ağustos 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Hofset Televik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Hofset Televik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Hofset Televik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Hofset Televik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2022 yılında Aalesunds FK U19

18 Ağustos 2022 yılında IL Hødd

Andreas Hofset Televik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Hofset Televik şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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