Peder Nersveen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peder Nersveen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peder Nersveen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peder Nersveen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peder Nersveen 3 Aralık 1992 tarihinde Elverum şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peder Nersveen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Peder Nersveen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Peder Nersveen'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Peder Nersveen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peder Nersveen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peder Nersveen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peder Nersveen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Elverum

18 Ocak 2018 yılında HamKam

4 Şubat 2019 yılında NSÍ Runavík

9 Ocak 2020 yılında Arendal Fotball

8 Ocak 2021 yılında IL Hødd

Peder Nersveen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peder Nersveen şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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