Ole Monrad Alme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Monrad Alme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Monrad Alme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Monrad Alme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Monrad Alme 10 Ekim 1996 tarihinde Brandal şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Monrad Alme Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ole Monrad Alme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 1 Ağustos 2012 tarihinde katılmıştır. Ole Monrad Alme'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ole Monrad Alme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Monrad Alme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ole Monrad Alme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Monrad Alme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında IL Hødd

Ole Monrad Alme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Monrad Alme şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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