Torbjorn Kallevag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torbjorn Kallevag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torbjorn Kallevag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torbjorn Kallevag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torbjorn Kallevag 21 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Torbjørn Kallevåg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torbjorn Kallevag Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Torbjorn Kallevag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Torbjorn Kallevag'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Torbjorn Kallevag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Torbjorn Kallevag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Torbjorn Kallevag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torbjorn Kallevag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Vard

4 Şubat 2015 yılında IL Hødd

12 Ocak 2018 yılında Haugesund

10 Haziran 2020 yılında Lillestrøm

5 Şubat 2021 yılında Aalesund

8 Ocak 2023 yılında IL Hødd

Torbjorn Kallevag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torbjorn Kallevag şuan IL Hødd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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