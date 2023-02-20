Robin Hjelmeseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Hjelmeseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Hjelmeseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Hjelmeseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Hjelmeseth 22 Mayıs 1993 tarihinde Ulsteinvik şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Hjelmeseth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Robin Hjelmeseth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 2 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Robin Hjelmeseth'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Hjelmeseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Hjelmeseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robin Hjelmeseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Hjelmeseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında IL Hødd

1 Haziran 2012 yılında Aalesunds FK II

1 Eylül 2012 yılında IL Hødd

9 Ağustos 2013 yılında SK Herd

31 Aralık 2013 yılında IL Hødd

19 Mart 2015 yılında Elverum

2 Ağustos 2017 yılında IL Hødd

Robin Hjelmeseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Hjelmeseth şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IL Hödd

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.