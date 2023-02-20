Sverre Okland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sverre Okland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sverre Okland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sverre Okland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sverre Okland 19 Haziran 1993 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sverre Hjelle Økland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sverre Okland Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sverre Okland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sverre Okland'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sverre Okland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sverre Okland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sverre Okland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sverre Okland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Aalesund

1 Şubat 2011 yılında Løv-Ham

1 Aralık 2011 yılında Aalesund

20 Temmuz 2012 yılında Kristiansund

24 Ocak 2019 yılında Ullensaker/Kisa

15 Ocak 2021 yılında IL Hødd

Sverre Okland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sverre Okland şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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