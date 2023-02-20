Nikolas Brandal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Brandal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Brandal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Brandal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Brandal 18 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Brandal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikolas Brandal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nikolas Brandal'nin IL Hødd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nikolas Brandal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Brandal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolas Brandal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Brandal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2021 yılında IL Hødd

11 Ağustos 2021 yılında Volda TI

20 Eylül 2021 yılında IL Hødd

Nikolas Brandal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Brandal şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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