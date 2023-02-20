Sander Munkeby Sundnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Munkeby Sundnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Munkeby Sundnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Munkeby Sundnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Munkeby Sundnes 7 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Munkeby Sundnes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sander Munkeby Sundnes'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sander Munkeby Sundnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Munkeby Sundnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Munkeby Sundnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Munkeby Sundnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2018 yılında Levanger FK

9 Şubat 2023 yılında IL Hødd

Sander Munkeby Sundnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Munkeby Sundnes şuan IL Hødd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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