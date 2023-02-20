Halvard Urnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halvard Urnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halvard Urnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halvard Urnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halvard Urnes 18 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Halvard Kvamme Urnes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halvard Urnes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Halvard Urnes'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Halvard Urnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halvard Urnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halvard Urnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halvard Urnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Hönefoss

2 Ağustos 2021 yılında SK Traeff

6 Şubat 2023 yılında IL Hødd

Halvard Urnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halvard Urnes şuan IL Hødd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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