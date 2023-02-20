Syver Skundberg Skeide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Syver Skundberg Skeide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Syver Skundberg Skeide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Syver Skundberg Skeide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Syver Skundberg Skeide 28 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Syver Skundberg Skeide Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Syver Skundberg Skeide, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Syver Skundberg Skeide'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Syver Skundberg Skeide Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Syver Skundberg Skeide isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Syver Skundberg Skeide Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Syver Skundberg Skeide futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2021 yılında IL Hødd

17 Şubat 2023 yılında Bodø/Glimt

18 Şubat 2023 yılında IL Hødd

31 Aralık 2023 yılında Bodø/Glimt

Syver Skundberg Skeide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Syver Skundberg Skeide şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Syver Skundberg Skeide Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U16 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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