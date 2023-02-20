Alfred Scriven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Scriven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfred Scriven kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfred Scriven ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfred Scriven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Scriven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfred Scriven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Scriven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfred Scriven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfred Scriven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfred Scriven 26 Ocak 1998 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Alfred Richard Scriven şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfred Scriven Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfred Scriven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alfred Scriven'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfred Scriven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfred Scriven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alfred Scriven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfred Scriven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Mjøndalen

1 Ağustos 2019 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2019 yılında Mjøndalen

13 Temmuz 2020 yılında Asker

31 Aralık 2020 yılında Mjøndalen

13 Ağustos 2021 yılında IL Hødd

Alfred Scriven kimdir

Alfred Scriven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfred Scriven şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hallingdal FK II/Geilo IL (-2016)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alfred Scriven nereli

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