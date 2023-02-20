Eivind Helgesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eivind Helgesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eivind Helgesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eivind Helgesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eivind Helgesen 10 Ekim 2001 tarihinde Sogndal şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eivind Helgesen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eivind Helgesen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Eivind Helgesen'nin IL Hødd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eivind Helgesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eivind Helgesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eivind Helgesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eivind Helgesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Sogndal IL

5 Mart 2021 yılında Øygarden FK

31 Aralık 2021 yılında Sogndal IL

7 Şubat 2022 yılında IL Hødd

Eivind Helgesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eivind Helgesen şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eivind Helgesen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sogndal IL (-2018)

Norveç U18 takımında 22 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.