Rasmus Bonde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Bonde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Bonde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Bonde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Bonde 1 Şubat 2003 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Bonde Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rasmus Bonde, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rasmus Bonde'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Bonde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rasmus Bonde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rasmus Bonde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Bonde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AIK U19

29 Mart 2021 yılında Sandvikens IF

14 Temmuz 2021 yılında AIK U19

2 Eylül 2021 yılında Sandvikens IF

30 Kasım 2021 yılında AIK U19

8 Ocak 2022 yılında AIK

18 Mart 2022 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2022 yılında AIK

Rasmus Bonde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Bonde şuan AIK Solna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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