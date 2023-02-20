Marcus Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Andersen 29 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Ellingsen Andersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Andersen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Marcus Andersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Andersen'nin IL Hødd ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcus Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Andersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Andersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Glimt II

1 Ocak 2020 yılında Bodø/Glimt

31 Mayıs 2021 yılında Fløya

31 Aralık 2021 yılında Bodø/Glimt

8 Ocak 2023 yılında IL Hødd

Marcus Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Andersen şuan IL Hødd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcus Andersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grand Bodø (-2015), FK Bodö/Glimt (2016-2019)

Norveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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