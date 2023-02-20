Thomas Lillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Lillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Lillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Lillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Lillo 11 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Rømo Lillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Lillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IL Hødd futbol takımında oynamaktadır. IL Hødd takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Lillo'nin IL Hødd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Lillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Lillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Lillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Lillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2021 yılında Notodden

15 Ocak 2022 yılında IL Hødd

Thomas Lillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Lillo şuan IL Hødd takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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