Jake Canavan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Canavan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Canavan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Canavan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Canavan 17 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jake George Canavan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Canavan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jake Canavan'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jake Canavan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Canavan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Canavan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Canavan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2021 yılında The New Saints

5 Ocak 2023 yılında Aberystwyth

31 Mayıs 2023 yılında The New Saints

Jake Canavan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Canavan şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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