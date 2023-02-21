Jack Thorn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Thorn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Thorn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Thorn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Thorn 22 Mart 2001 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Thorn Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jack Thorn'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Thorn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Thorn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Thorn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Thorn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wrexham

27 Eylül 2019 yılında Newtown

31 Ocak 2020 yılında Wrexham

1 Temmuz 2020 yılında Aberystwyth

Jack Thorn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Thorn şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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