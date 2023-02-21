Leigh Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leigh Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leigh Jenkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leigh Jenkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leigh Jenkins 16 Ekim 1991 tarihinde Aberystwyth şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leigh Jenkins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leigh Jenkins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leigh Jenkins'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leigh Jenkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leigh Jenkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leigh Jenkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leigh Jenkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2019 yılında Penrhyncoch

1 Temmuz 2022 yılında Aberystwyth

Leigh Jenkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leigh Jenkins şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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