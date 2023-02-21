Charley Edge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charley Edge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charley Edge kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charley Edge ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Charley Edge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charley Edge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charley Edge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charley Edge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charley Edge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charley Edge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charley Edge 14 Mayıs 1997 tarihinde Aberystwyth şehrinde doğmuştur.  Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Charley Joseph Edge şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charley Edge Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charley Edge, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charley Edge'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charley Edge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charley Edge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Charley Edge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charley Edge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2015 yılında Colchester U21

20 Kasım 2015 yılında Maldon/Tiptree

20 Aralık 2015 yılında Colchester U21

9 Eylül 2017 yılında Leamington

9 Ekim 2017 yılında Colchester U21

16 Mart 2018 yılında Needham Market

30 Haziran 2018 yılında Colchester U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2018 yılında Marine FC

1 Temmuz 2019 yılında Cefn Druids

1 Temmuz 2022 yılında Aberystwyth

Charley Edge kimdir

Charley Edge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charley Edge şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Charley Edge Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Galler U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Charley Edge nereli

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