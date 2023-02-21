Mark Cadwallader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Cadwallader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Cadwallader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Cadwallader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Cadwallader 8 Temmuz 1988 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Cadwallader Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Cadwallader'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Cadwallader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Cadwallader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Cadwallader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Cadwallader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2007 yılında Bangor City

1 Temmuz 2007 yılında Connah's Quay

21 Temmuz 2008 yılında Airbus UK

1 Temmuz 2009 yılında Northwich Vic

1 Temmuz 2010 yılında Colwyn Bay

1 Temmuz 2011 yılında Airbus UK

5 Aralık 2012 yılında Rhyl

1 Temmuz 2016 yılında Flint Town

9 Ocak 2023 yılında Aberystwyth

Mark Cadwallader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Cadwallader şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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