Jonathan Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Evans 10 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da David Jonathan Evans şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Evans Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Evans'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Penrhyncoch

1 Ocak 2016 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2017 yılında Penrhyncoch

7 Temmuz 2020 yılında Aberystwyth

Jonathan Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Evans şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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