Matthew Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Turner 27 Mart 2002 tarihinde Pembrey şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Matthew David Turner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Turner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matthew Turner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matthew Turner'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Turner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Turner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Leeds U21

1 Ekim 2020 yılında Haverfordwest

31 Mayıs 2021 yılında Leeds U21

2 Eylül 2021 yılında Cardiff U21

6 Ocak 2023 yılında Aberystwyth

31 Mayıs 2023 yılında Cardiff U21

Matthew Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Turner şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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