Alex Darlington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Darlington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Darlington kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Darlington ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Darlington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Darlington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Darlington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Darlington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Darlington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Darlington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Darlington 26 Aralık 1988 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Darlington şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Darlington Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Darlington'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Darlington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Darlington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Darlington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Darlington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında The New Saints

30 Ocak 2018 yılında Bangor City

23 Ocak 2019 yılında Mosta FC

18 Haziran 2019 yılında Airbus UK

1 Temmuz 2020 yılında Cefn Druids

4 Ağustos 2021 yılında Aberystwyth

Alex Darlington kimdir

Alex Darlington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Darlington şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wrexham AFC (-2008)

Alex Darlington Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Wales U23 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Darlington nereli

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