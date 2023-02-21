Niall Flint kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Flint Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Flint adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Flint Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Flint 15 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Niall Daniel Flint şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Flint Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niall Flint, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niall Flint'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niall Flint Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Flint isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niall Flint Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Flint futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Shrewsbury

14 Temmuz 2015 yılında Telford Utd

1 Ocak 2016 yılında Scarborough Athletic

10 Eylül 2017 yılında Matlock

1 Temmuz 2019 yılında Newtown

1 Temmuz 2020 yılında Cefn Druids

15 Temmuz 2022 yılında Aberystwyth

Niall Flint Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Flint şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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