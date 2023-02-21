Harry Arnison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Arnison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Arnison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Arnison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Arnison 3 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Arnison Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Arnison'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry Arnison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Arnison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Arnison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Arnison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2022 yılında Aberystwyth

Harry Arnison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Arnison şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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