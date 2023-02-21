Louis Bradford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Bradford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Bradford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Bradford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Bradford 21 Şubat 2002 tarihinde Wolverhampton şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Bradford Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Louis Bradford'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Louis Bradford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Bradford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louis Bradford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Bradford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında The New Saints

14 Eylül 2020 yılında Aberystwyth

31 Mayıs 2021 yılında The New Saints

1 Eylül 2021 yılında Aberystwyth

31 Mayıs 2022 yılında The New Saints

26 Ağustos 2022 yılında Aberystwyth

30 Ocak 2023 yılında The New Saints

31 Ocak 2023 yılında Aberystwyth

Louis Bradford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Bradford şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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