Sam Litchfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Litchfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Litchfield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Litchfield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Litchfield 17 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Litchfield Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Litchfield'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Litchfield Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Litchfield isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Litchfield Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Litchfield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Guilsfield FC

1 Temmuz 2017 yılında Newtown

20 Ağustos 2017 yılında Guilsfield FC

1 Temmuz 2022 yılında Aberystwyth

Sam Litchfield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Litchfield şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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