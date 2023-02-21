John Owen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Owen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Owen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Owen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Owen 18 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da John Roger Owen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Owen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 16 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. John Owen'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

John Owen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Owen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Owen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Owen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bangor City

1 Ocak 2012 yılında Conwy

30 Haziran 2012 yılında Bangor City

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Rhyl

1 Temmuz 2016 yılında Llandudno

4 Ocak 2017 yılında Aberystwyth

8 Temmuz 2018 yılında Llandudno

1 Ocak 2019 yılında Cefn Druids

5 Eylül 2019 yılında Porthmadog

16 Ocak 2021 yılında Aberystwyth

John Owen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Owen şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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