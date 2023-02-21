Billy Kirkman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Kirkman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Billy Kirkman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Billy Kirkman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Billy Kirkman 26 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Billy Naylor Kirkman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Billy Kirkman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Billy Kirkman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Billy Kirkman'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Billy Kirkman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Billy Kirkman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Billy Kirkman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Billy Kirkman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında The New Saints

5 Ocak 2023 yılında Aberystwyth

31 Mayıs 2023 yılında The New Saints

Billy Kirkman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Billy Kirkman şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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